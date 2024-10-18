В Одесском Художественном музее открылась выставка художницы Люды Ястреб

Выставка Люды Ястреб (1945-1980) — украинской художницы, яркой представительницы легендарной группы нонконформистов Одессы 1960-х-1970-х годов, открылась 18 октября в Одесском Национальном Художественном музее.

Это девятая персональная выставка её произведений.

На выставке представлено более 80 работ живописи и графики автора из частных коллекций и архивные материалы.

Выставка продлится до 22 декабря.

Адрес: ул. Софиевская, 5а.

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