Впервые в Украине: Зелёный театр в Одессе 19-20 сентября превратится в огромный музей

Впервые в Украине и впервые в Одессе!

В 5-й юбилейный сезон в Зелёный театр едут десятки музеев со всей страны, чтобы показать, удивить и вдохновить своими грандиозными экспозициями и современными интерактивами для детей и взрослых.

С 19 по 20 сентября театр превратится в огромный музей под открытым небом в рамках масштабного и грандиозного Museum.Fest.

В течение двух дней и одной ночи на газонах Зелёного театра пройдут перформансы современных художников, разнообразные воркшопы для детей, музыкальные выступления, винтажный маркет, лекции для взрослых и не только.

А самое главное — впервые за 5 лет Зелёный театр будет работать ночью!

Детей и взрослых ждут увлекательные и таинственные экскурсии с фонариками по ночному театру, кинопоказы под звёздным небом и другие активности от интересных музеев Украины.

Цель Museum.Fest — показать украинцам всех возрастов яркое разнообразие музейного мира нашей страны: от космонавтики и музыки до кинематографа и игрушек!

Организаторы ивента хотят, чтобы подростки осознали: музеи — это современные площадки с увлекательными экспозициями и интерактивными идеями. Чтобы самые маленькие гости фестиваля с самых юных лет влюбились в музеи и их историю и атмосферу. Чтобы взрослые узнали и увидели то, что никогда ещё не открывалось перед их глазами!

Museum.Fest — это 2 дня и 1 ночь, которые объединят в театре целые поколения, заставят взглянуть на музейный мир шире и глубже.

Гости смогут потрогать/примерить настоящие экспонаты, познакомиться с великими историческими персонажами, заглянуть за кулисы национальных театров и многое другое.

Цена билетов от 100 грн. Их можно купить здесь.

Начало 19 сентября, с 11:00.