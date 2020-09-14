В России объявили конкурс на лучший проект Мавзолея без Ленина

Союз архитекторов России объявил конкурс, который должен определить лучший вариант эксплуатации Мавзолея на Красной площади в случае, если тело Владимира Ленина будет похоронено.

Об этом информирует «Коммерсантъ».

Организаторы конкурса отметили, что нахождение тела Ленина в «самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о вечной памяти, «является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».

При этом в положении конкурса отмечено, что Мавзолей как здание находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь Красной площади с Кремлём.

В Союзе архитекторов России считают целесообразным сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания — фанерной, деревянной и гранитной. Участникам конкурса предлагается составить генеральный план с маршрутом, связывающим Мавзолей с музеем на Воздвиженке. Другие идеи использования Мавзолея «не только допускаются, но и приветствуются».

Регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, объявление результатов запланировано на 13 ноября.

Организаторы отмечают, что в состав жюри, в частности, приглашены глава Минкульта Ольга Любимова, лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Зюганов отказался от приглашения и назвал конкурс провокацией.

Кстати. Первый Мавзолей Ленина — ещё деревянный — построили в январе 1924 года, сразу после смерти вождя. Нынешний — гранитный — возвели в октябре 1930-го. В 1953-1961 годах там также находился саркофаг с телом Сталина.

Как сообщала Одесса News, экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации, руководитель Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что тела советского военачальника Григория Котовского в одесском мавзолее нет.