В Геническе Херсонской области оккупанты заново установили памятник Ленину

В Геническе Херсонской области российские захватчики вывесили на административном здании советский флаг и восстанавливают памятник Ленину.

Об этом сообщает интернет-издание «Мост».

«Во временно оккупированном Геническе заново устанавливают памятник Ленину», — говорится в сообщении.

Эту информацию, отметили в издании, распространил в соцсети местный Геннадий Малюков, которого захватчики назначили руководить местной милицией.

На фото видно, что разобранного на части бетонного Ленина устанавливают перед зданием райадминистрации, где он стоял, а на самом здании висит красный флаг.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский по поводу этого написал в Facebook, что россияне таким образом пытаются паразитировать на ностальгии по временам СССР. Но не учитывают, что у жителей Херсонской области таких чувств нет.

Кстати. Памятник Ленина был демонтирован в Геническе в 2015 году.

Российские захватчики планируют провести в Херсонской области так называемый «референдум» по той же схеме, которую использовали в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо волеизъявления народа была создана только картинка для российского телевидения.

Как сообщала Одесса News, в апреле в Херсонской области российские оккупанты планируют вводить в обращение рубли.

Фото: Мост

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