Одесса помогает Николаеву возобновить водоснабжение в городе

Одесса поможет пережить Николаеву трудности, связанные с отсутствием воды.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, из-за постоянных боевых действий в соседней области возникла проблема с водоснабжением.

«Мы не могли остаться в стороне, поэтому было принято решение направить цистерны с питьевой водой, а также бурильные бригады, чтобы, по возможности, обеспечить водой весь регион», — сообщил глава военной администрации.

В Николаеве нет воды с 12 апреля. В городе временно развернули несколько точек подвоза. Основательно решить проблему власти обещают в ближайшее время.

Городские власти и коммунальщики Николаева предвидели угрозу нарушения водоснабжения из Днепра, поэтому готовили альтернативные источники

Об этом сообщил в Теlеgram городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Друзья, к этой ситуации мы готовились с начала войны. И мы понимали угрозу остаться без водоснабжения из Днепра. Именно поэтому я едва ли не в каждом эфире вам говорил: делайте запасы воды. Между тем, наши коммунальщики готовили альтернативные источники водоснабжения”, — написал мэр города.

Он информировал, что за четыре недели были подготовлены и запущены скважины в нескольких больницах, роддоме №2, на территории «Николаевоблтеплоэнерго». Всеми этими источниками могут пользоваться горожане.

Сенкевич отметил, что Николаеву помогают водоканалы других городов. Он поблагодарил коллег из Кропивницкого и Одессы, которые предоставили «водовозки».

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года партию пасхальных куличей, выпеченных на одесском хлебозаводе, отправили в Харьков.

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