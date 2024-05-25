Макрон: Путин к миру не готов

Президент Франции Эммануэль Макрон считает свою идею о перемирии в войне России в Украине на время Олимпиады в Париже хорошей возможностью. Однако главным результатом должен стать не временный, а стабильный мир, к которому Путин не готов.

Об этом глава Франции рассказал в интервью CNBC, cообщает Укринформ.

«Я думаю, что это очень хорошая возможность, во-первых, дипломатическая, именно для того, чтобы взаимодействовать с Китаем и другими и сказать: «Ладно, вы на стороне мира. Будьте с нами и помогите нам это сделать, и, во-вторых, максимизировать уровень давления на тех, кто решил начать войну», – объяснил свою идею Макрон

«К этому времени Путин еженедельно заявлял, что он готов к миру», — уточнил Макрон.

На вопрос журналиста относительно отказа Путина от перемирия, президент Франции объяснил, что это не главная цель.

«Перемирие не является для меня концом игры. Устойчивый мир — это конец игры», — отметил Макрон, объяснив, что Путин является «тем, кто решил начать эту войну, и он не готов к миру».

Одесса News информировала, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться на время Олимпийских игр 2024 года прекращения огня России в Украине, Израиля против ХАМАС в палестинском секторе Газа гражданской войны в Судане, рассчитывая на это содействия Китая.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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