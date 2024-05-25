Жительница Одессы использовала Флаг Украины как гигиеническое средство

Полицейские оперативно разыскали женщину, совершившую надругательство над Государственным Флагом Украины в центре Одессы.

О подробностях происшествия сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

О позорном поступке гражданки, который произошёл вечером 24 мая на Европейской площади, правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей.

«На видео и фото, массово распространяющиеся по интернету, женщина справляет естественные потребности на газонной части среди площади, где установлены государственные символы, флажки, в память о павших героях-защитниках. Женщина использовала государственные символы как гигиеническое средство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за считанные часы полицейские установили личность правонарушительницы и разыскали её у железнодорожного вокзала.

«28-летняя правонарушительница имела признаки опьянения. Её доставили в территориальное подразделение полиции, где с ней работают следователи», — говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами) и ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

Максимальное наказание, угрожающее правонарушительнице – до трёх лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что с начала года вандалы в Одессе повредили 128 скамеек, 122 урны, повредили лампы и оставили надписи на стенах подземного перехода, изуродовали подъёмник для инвалидов.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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