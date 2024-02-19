В Одессе задержали мужчину, оставившего в Тернополе чемодан с телом своей матери

16 февраля в гидропарке Тернополя нашли чемодан, в котором находилось тело умершей 84-летней женщины.

Об этом 18 февраля сообщила полиция Тернопольской области.

«На территории гидропарка «Сопильче» обнаружен чемодан, в котором находился труп неизвестной женщины. По результатам проведённого вскрытия было установлено, что женщина умерла естественной смертью от лёгочно-сердечной недостаточности», – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что опросили местных жителей и проработали камеры видеонаблюдения и «уже через сутки полицейские установили личность злоумышленника, оставившего чемодан с трупом в парке».

«Это – уроженец России. Оказалось, что в чемодане было тело его 84-летней матери. Фигуранта полицейские разыскали в Одессе. Как выяснилось, мужчина вместе с матерью проживал в разных городах Украины, в течение последних семи лет они арендовали квартиру в Тернополе. По словам злоумышленника, женщина долгое время болела и накануне умерла. Он испугался, поместил её тело в чемодан и вывез в парк. После этого скрылся из Тернополя», – рассказали в полиции.

После обнаружения тела в чемодане в гидропарке открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас рассматривается вариант переквалификации дела на правонарушение, предусмотренное ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Одесса News информировала о задержании в Одессе полицейскими горожанина, нанесшего в общежитии смертельные повреждения ножевыми ударами в шею знакомому.

Фото и видео: отдел коммуникации полиции Тернопольской области

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