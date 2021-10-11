Полиция изучает обстоятельства смертельного ДТП вблизи села Дачное

9 октября в 21.20 водитель грузовика, житель Черкасской области, совершил столкновение с маршруткой, когда её водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской громады, сделал остановку вблизи с.Дачное Одесской области.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, изучающая обстоятельства аварии, два человека погибли и девять травмированы.

Полиция задержала водителя грузовика, открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлёкшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Обоих водителей проверили на содержание алкоголя в крови, и результат теста показал, что они оба были трезвыми.

В полиции сообщили, что в результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса: 16-летний парень, шесть женщин (1969, 1993, 1995, 1998 и 2003 г.р.) и двое мужчин, 1975 и 1994 г.р. Все они являются жителями Холодной Балки. У пострадавших черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы.

Кроме того, погибли 40-летний мужчина и 35-летняя женщина.

Для деблокирования привлекались 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, одесские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Южный, у села Крыжановка, в которой 4 октября пострадали пять человек.

Фото: Нацполиция

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