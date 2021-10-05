Изнасиловал 7-летнюю падчерицу: одесская полиция задержала насильника

Одесские правоохранители задержали 36-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании семилетней падчерицы.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Отмечается, что следователи отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 уже объявили правонарушителю подозрение, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Установлено, что отчим вступал в половые отношения с ребёнком, когда её мать была на работе, пока девочка не рассказала обо всём бабушке.

«В рамках досудебного расследования правоохранители провели ряд экспертиз, выводы которых прямо указали на причастность мужчины к преступлению», 0 говорится в сообщении.

За совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.



Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года жителя Раздельнянского района Одесской области приговорили к 10 годам заключения за совершение полового преступления в отношении 13-летней сестры своей жены.

Фото: Одесское районное управление полиции № 1

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