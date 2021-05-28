Из зала суда: Житель Раздельнянского района приговорён к 10 годам за изнасилование девочки

Жителя Раздельнянского района Одесской области приговорили к 10 годам заключения за совершение полового преступления в отношении 13-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что приговор вынесен 19-летнему парню, который признан виновным в изнасиловании малолетней.

Следствием установлено, что с июля по сентябрь прошлого года, молодчик, находясь в доме родителей своей гражданской жены и потерпевшей, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 13-летней сестры своей жены.

При этом парень словесно угрожал потерпевшей, что в случае отказа вступить с ним в половые отношения он расскажет её семье о том, что она сама его соблазняла.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года за изнасилование 13-летней падчерицы 33-летний житель Белгород-Днестровского района приговорён к лишению свободы на 12 лет.

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