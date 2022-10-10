Не удержался от соблазна: в Одессе врач взял деньги за бесплатную операцию военного

Врач одесского медучреждения разоблачён на коррупционном деянии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что под процессуальном руководстве прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы на коррупции разоблачён врач одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы, который требовал и получил от пациента 15 000 гривен взятки за проведение бесплатной операции и оформление выписки пациенту, являющемуся действующим военнослужащим, получившим ранения при защите территории Украины от вооружённой агрессии России.

«Пациент проходил лечение в военном госпитале, откуда направлен в указанное медучреждение для проведения операции. Врача разоблачили «с поличным» при получении второй части неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

В настоящее время медработнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отделения полиции №2 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, глава одной из райадминистраций Одессы будет отвечать перед Законом за закупку товаров для одесской территориальной обороны по втрое завышенным ценам.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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