Бывший директор Нацпарка в Одесской области готовится занять место на скамье подсудимых

Перед судом предстанет руководитель Нацпарка в Одесской области, подозреваемый в нецелевом использовании бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокуроры прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Национального природного парка в Одесской области, который подозревается в нецелевом использовании 4,4 миллионов гривен бюджетных средств, — говорится в сообщении.

«По версии следствия, бывший руководитель Нацпарка, с целью получения неправомерной выгоды для третьего лица, используя своё служебное положение, за средства, предусмотренные программой «Осуществление природоохранных мероприятий» для покупки административного здания сотрудникам Парка, заключил договор купли-продажи жилого дома в с. Маяки Беляевского района. При этом, директору было достоверно известно, что жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями не является нежилым зданием, в нежилой фонд не переведен, имеет недостатки и дефекты, и не пригоден для эксплуатации как офисное здание для обеспечения рабочими кабинетами и служебными помещениями администрации и сотрудников парка», — пишет пресс-служба.

По этому договору хозяйка дома получила 4 400 000 гривен, что повлекло материальный ущерб государству на эту сумму.

В результате, в настоящее время сотрудники Парка остались вообще без помещения, а все средства, которые были выделены на покупку офисного здания, потрачены на объект, который фактически является недостроем.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора управления по труду Главного управления Гоструда в Одесской области во время получения в феврале взятки в размере 1 000 долларов США.