20-ю годовщину службы отряда в независимой Украине отметили моряки-пограничники Одессы.

Как сообщает Госпогранслужба, 1 июня 2000 года задачи по охране морской границы в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей возложена на Одесский отряд морской охраны. На тот момент военная часть моряков-пограничников прошла уже несколько преобразований, реформирований и переименований.

«За эти два десятка лет Одесский отряд морской охраны неоднократно отмечался в задержании судов-нарушителей государственной границы, расхитителей природных богатств Украины в её исключительной (морской) экономической зоне, спасении людей в открытом море и оказании помощи пострадавшим судам. Из его рядов выросли два контр-адмирала, здесь начат и внедрён новационный вид подразделений — отдел специальных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня отряд-именинник имеет наибольшую зону ответственности на море — более 200 морских миль границы и более полутора десятка тысяч квадратных миль в морской экономической зоне, насчитывает более 20 единиц корабельно-катерного состава, которые за год патрулирования проходят около 30 тыс. морских миль. Среди персонала отряда 5 пограничников награждены Орденом Богдана Хмельницкого III степени, трое — орденом «За мужество III степени», 5 — медалью «За военную службу», около 100 — медалью «За мужество по охране государственной границы Украины».

В условиях карантина торжества были ограничены. В знак памяти погибших собратьев — капитан-лейтенанта Дениса Петухова и старшего матроса Евгения Колесниченко — все командиры Одесского отряда Морской охраны разных лет, ветераны, гости возложили цветы к памятной доске на стоянке кораблей и катеров, а в море спустили на воду памятный венок.

В награду за свою ратную работу 27 лучших специалистов отряда получили награды областной и местной власти, 38 отмечено ведомственными наградами.

Фото: Госпогранслужба