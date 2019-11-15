В Одесской области задержан груз сигарет более чем на 600 тысяч гривен

На автодороге «Одесса-Киев» пограничники остановили автомобиль «Volkswagen Transporter», управляемый гражданином Украины, в котором обнаружена крупная партия контрабандных сигарет.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Государственной пограничной службы в ходе реализации опережающей информации совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины в Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, обнаружили груз сигарет на сумму более 600 000 гривен», — говорится в сообщении.

Сигареты были без акцизных марок.



Отмечается, что по данному факту в Государственную фискальную службу направлено сообщение о преступлении по ч.3 ст.204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

Груз в количестве почти 25 тысяч пачек сигарет изъят представителями фискальной службы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по документированию преступной деятельности и установлению происхождения изъятых табачных изделий.

Фото: Госпогранслужба