Генпрокурор рассказал о делах ГПУ против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о делах ГПУ против экс-президента Петра Порошенко.

Глава ГПУ в интервью «Настоящему времени» подчеркнул, что эти дела были открыты не по обращениям экс-замглавы администрации президента времён Януковича Андрея Портнова, а по собственным материалам прокуратуры.

«Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом», — уточнил генпрокурор.

Говоря о допросах Порошенко, Рябошапка уточнил, что сегодня, 15 ноября, его ждут по делу об Иловайской трагедии.

«Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время», сказал Рябошапка.

«А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, не свидетеля», — добавил он.

Комментируя дела против Порошенко, открытые Госбюро расследований, Рябошапка сказал, что в некоторых из них расследование завершено, готовы проекты подозрений и на этой стадии они остановлены. Другие расследования, отметил он, продолжаются.

Кстати. Руслану Рябошапке 43 года. С самого начала своей карьеры занимается правовыми и юридическими вопросами. С 2010 работал при секретариате Кабмина, готовил материалы по борьбе с коррупцией.

Широко известным стал в 2016 году. Он стал членом Национального агентства по вопросам противодействия коррупции в Украине. Одно из главных направлений работы агентства – борьба с коррупцией в высших эшелонах власти – проверки деклараций чиновников, стиля их жизни и выявление фактов злоупотребления властью. В 2017-м Рябошапка заявил о глубоком кризисе в агентстве и и его неспособности выполнять свою работу. В итоге написал заявление об уходе.

В 2019-м Руслан Рябошапка стал членом команды Зеленского, во время избирательной кампании был его советником. Затем назначен заместителем главы администрации президента Украины по правовым вопросам.

29 августа 2019-го стал генеральным прокурором Украины.

За 2,5 месяца работы Рябошапка начал масштабную реформу Генпрокуратуры, суть которой – сокращение штата и переаттестация всех сотрудников, которую многие критикуют.