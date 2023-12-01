Порошенко собрался в США, пограничники его не пустили

Пятого президента Украины Петра Порошенко 1 декабря пограничники не выпустили из Украины с разрешительным документом на руках.

Об этом заявил сам Порошенко 1 декабря в Facebook.

«Опять театр абсурда на границе. Имею подписанную командировку председателем Верховной Рады, но пограничники меня не пропустили. Я далёк от мысли, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента», – написал Порошенко.

По словам пятого президента, в Польше и США у него были запланированы «десятки встреч», которые теперь сорваны. С поляками, в частности, Порошенко собирался говорить о снятии блокады перевозчиков на границе, а с американцами – о продолжении финансирования военной помощи, без которой Украине, по его словам, «Россию не победить».

«Ситуация чрезвычайно сложная. Сорвана моя встреча с новым спикером палаты представителей Джонсоном», – подчеркнул Порошенко.

Согласно постановлению КМУ №57, представители ОП, чиновники, народные депутаты Украины имеют право покидать страну, если у них есть распоряжение о командировке.

Позже стало известно, что командировку Петра Порошенко отменил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко после получения письма с грифом «Для служебного пользования».

Об этом Корниенко заявил в эфире единого телемарафона, которые транслирует телеканал «Рада».

Первый вице-спикер отметил, что Порошенко указал главным основанием для поездки участие в непарламентском партийном мероприятии, форуме Международного демократического союза. Кроме того, политик планировал провести ещё «встречи высокого уровня».

«По нашим внутренним документам, внутренним принципам, участие именно в партийных мероприятиях допускается. Но когда поступило письмо ДСП, которое я не могу комментировать, мы, соответственно, вынуждены были отменить эту командировку», – сказал Корниенко.

Он не уточнил, от кого было это письмо.

Адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что против должностных лиц, причастных к срыву поездки, будут поданы судебные иски, сообщила пресс-служба «Европейской солидарности». По мнению Новикова, произошедшая на границе ситуация стала следствием «произвола в руководстве Верховной Рады» и произошла потому, что «существует система, которая незаконно, вопреки Конституции Украины, предусматривает порядок выдачи разрешений».

Одесса News информировала, что Большая палата Верховного суда вынесла окончательное решение по иску Петра Порошенко к Главе государства Владимиру Зеленскому по поводу «плёнок Медведчука».

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