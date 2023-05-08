Над Чёрным морем произошёл инцидент с российским самолётом Су-35

5 мая российский самолёт Су-35 опасно перехватил самолёт L410 Turbolet, принадлежащий польской пограничной службе и выполнявший в сотрудничестве с румынскими службами плановую патрульную миссию по мониторингу миграционного риска в бассейне Чёрного моря.

Экипаж из Польши, как отметили в румынском министерстве, «действовал спокойно и профессионально в ситуации, безответственно созданной российским пилотом».

Польские пилоты смогли выровнять самолёт после первоначальной потери высоты, вызванной маневрами самолёта Су-35, и благополучно приземлились в аэропорту имени Михаила Когэлничану примерно в 13.50. В результате инцидента никто из членов экипажа польского самолёта не пострадал.

Румынские власти назвали поведение российского Су-35 «совершенно неприемлемым» и «агрессивным».

Патрульные полёты миссии Frontex над Чёрным морем приостановили, по сообщению 7 мая польского издания RMF24, до тех пор, пока румынская сторона не заверит пограничников в их безопасности.

Операцией в Чёрном море командует Румыния, отметило СМИ. Польские и румынские службы до сих пор расследуют инцидент.

Для справки. С 19 апреля по 17 мая 2023 года польский самолёт L410 UVP-E20 находится в Румынии в рамках многоцелевой морской операции «Западное Чёрное море 2023», координируемой Европейским агентством пограничной и береговой охраны.

«Западное Чёрное море 2023» – это совместная операция, возглавляемая Румынией и координируемая Frontex – агентством ЕС, которое занимается охраной внешних границ. В этой операции также участвуют Польша, Испания и Швеция, а также два агентства Европейского союза. Операция «Западное Чёрное море» проводится ежегодно с 2019 года.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Военно-воздушные силы США направили разведывательный беспилотник в сторону оккупированного Россией украинского Крыма.

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