ВСУ мужественно отражали атаки во время объявленного врагом «перемирия»

Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый «режим прекращения огня», за прошедшие сутки противник нанёс 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом в оперативной информации по состоянию на 6.00 8 января сообщил спикер Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины Александр Штупун.

По информации Генштаба, противник проводил обстрелы практически по всем направлениям.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населённых пунктов Старица и Двречное Харьковской области. Враг применил ударный БпЛа у Александровки.

На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях обстрелян ряд населённых пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Чаривного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степового и Каменского Запорожской области.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах 16 населённых пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

Противник продолжает нести потери. Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с рефрижераторами, заполненными телами российских военных.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время были сбиты 3 разведывательных БПЛА захватчиков типа «Орлан-10».

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада с боеприпасами.

Как сообщала Одесса News, в предыдущий боевой день украинская авиация нанесла 1 удар по району сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение 4-х районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2-х его складов горюче-смазочных материалов.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ.

Фото: Генштаб, Отдельная президентская бригада им. гетмана Б.Хмельницкого, ОК «Юг»/Facebook

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