В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Карпенко, светлая ему память

20 декабря на российско-украинской войне погиб защитник из села Приморское Белгород-Днестровского района Одесской области Сергей Карпенко.

Об этом сообщил в Facebook председатель Лиманской громады Василий Резниченко.

Герой погиб вблизи населённого пункта Озаряновка Бахмутского района Донецкой области.

«Мы склоняем головы перед героизмом и отважностью Сергея», — написал Резниченко.

Бойцу было 33 года.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года во время миномётного обстрела села в Херсонской области оборвалась жизнь бойца 126-ой отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса Виталия Бритавского.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Василий Резниченко/Facebook

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