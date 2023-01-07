В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Бритавский, светлая память

В декабре 2022 года во время миномётного обстрела села в Херсонской области оборвалась жизнь бойца Виталия Бритавского.

Об этом сообщили в Facebook его побратимы из 126-ой отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года на российско-украинской войне погиб 48-летний защитник из села Дмитровка Одесской области Николай Скиба.

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Фото: 126-я отдельная бригада теробороны г.Одесса/Facebook

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