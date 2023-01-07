Одесса празднует Рождество Христово

Христос родился! Славим Его!

Сегодня празднуется Рождество Христово – радостный зимний христианский праздник, корни которого уходят в глубокую древность, когда наши предки поклонялись Солнцу и другим стихиям, то есть, были язычниками. Тогда это была Коляда – праздник рождения Солнца. С принятием христианства он был приурочен к рождению Иисуса Христа.

На Рождество вся семья шла на утреннюю церковную службу, после чего все садились за праздничный стол и разговлялись. Затем с нетерпением ожидали полазника – первого гостя. Верили, что тот, кто первым зайдёт на Рождество в дом, принесёт с собой либо удачу, либо горести на весь следующий год. Чаще всего полазниками были мальчики.

Днём дома не сидели, а ходили в гости. Взаимные визиты были едва ли не важнейшей традицией этого праздника, что позволяло поддерживать хорошие отношения между членами сообщества. Большое значение в цикле рождественских праздников имели колядования – поздравления и пожелания благополучия, выраженные в специальных песнях-колядках, которые исполняли дети и молодёжь.

6 января, накануне праздника Рождества Христова, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил всенощное бдение в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе, послушал рождественские колядки в Успенском соборе, в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре встретился с жёнами и матерями военнослужащих ВСУ, погибших во время войны.

Одесская епархия устроила благотворительный Рождественский праздник в Успенском монастыре Одессы с участием Митрополита Агафангела.





Рождество Христово отметили также верующие Армянской апостольской церкви. В Одессе рождественские богослужения прошли в храме Святого Григория Просветителя на Гагаринском плато.

Фото: Одесская епархия, настоятель храма Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви Тер Абгар Глчян

Одесса News публикует новогодне-рождественские поздравления, которые приходят в редакцию нашего издания.

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