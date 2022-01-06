Одесса и «Одесса News» получают новогодние поздравления от именитых людей (обновляется)

Одесса и одесситы принимают в эти дни новогодне-рождественские поздравления, некоторые из которых мы публикуем. Много новогодних и рождественских пожеланий и поздравлений также приходят в редакцию «Одесса News», которая в уходящем 2021 году отметила своё 7-летие.

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий: «Новорічні свята – це завжди привід озирнутися назад перед тим, як перегорнути нову сторінку власного життя; життя та долі свого регіону, міста. Які ж доленосні рядки залишимо ми у літопису Одещини – 2021?

Перш за все, це рекордний врожай за усю історію області – понад п’ять мільйонів тон зернових. Це – одинадцять інфраструктурних об’єктів, зведених та відремонтованих в рамках Програми Президента України «Велике будівництво»; 12 приймальних відділень в опорних лікарнях, 9 нових та 5 реконструйованих амбулаторій; 14 кисневих станцій. Здійснено ремонт майже ста сімдесяти кілометрів державних доріг та сімдесяти кілометрів доріг місцевого значення. Наразі розпочалася реалізація Програми Президента України «Велика реставрація» на пам’ятках історії та архітектури – будівлях Одеської філармонії, Музею Західного та східного мистецтва, Національного художнього музею. Введено в дію нову злітно-посадкову смугу Міжнародного аеропорту «Одеса»; здійснено пуск поромного комплексу Орлівка (Україна) – Ісакча (Румунія); поновлено повноцінний рух на мості через Хаджибейський лиман; стартувала нова модель приміських перевезень європейського зразка – сучасний дизель-потяг «Дунайський експрес».

А ще, 21-ий рік для Одещини – це 1000 додаткових місць у дитячих садочках, здорове харчування для 45 тисяч учнів, 25 нових шкільних автобусів, потужна мережа інклюзивно-ресурсних центрів. Втілення унікальних культурно-мистецьких проєктів міжнародного рівню та видатні спортивні перемоги наших земляків.

Підбиваючи підсумки року, ми зазвичай плануємо майбутнє. Найважливішим у прийдешньому році залишається боротьба із пандемією COVID-19; нові економічні і соціальні ініціативи, спрямовані на стабілізацію життя наших мешканців, задоволення їх інтересів та потреб. Наступний рік – ювілейний для Одещини, адже нашій області виповнюється 90 років. І це також підвищує рівень відповідальності.

Реалії сьогодення досить непрості. Та які б політичні, безпекові та економічні умови не склалися в країні, державний механізм повинен працювати без перерви на свята, а влада має забезпечувати усі умови, щоб люди отримували зарплати, пенсії, мали хліб і до хліба.

Дорогі друзі! Попереду – багато спільної роботи. Впевнений: у нас вистачить сил, рішучості та відповідальності для здійснення всіх задумів і планів. Бажаю вам міцного здоров’я, добробуту і злагоди, родинного благополуччя та миру. І завершити хочу поетичною мудрістю видатної українки Ліни Костенко:

Вже рік старий за обрії пливе.

Уже й Новий стоїть на виднокрузі.

Хай у Новому буде все нове,

Старі – лиш вина, істини і друзі!

Бережіть себе і будьте здорові! З Новим Роком та Різдвом Христовим!

Председатель Одесского областного совета Григорий Диденко: «Шановні жителі Одеської області! Від всієї обласної ради та від себе особисто вітаю вас з Новим роком! Зараз ми проводжаємо 2021 рік — з вдячністю за всі виклики та перемоги, випробування та здобутки. Впевнений, що завдяки їм всі ми стали ще сильнішими у своїх рішеннях та прагненнях. У новому році обласна рада продовжить гідно працювати на користь Одещини, піклуватися про якість життя та майбутнє жителів всіх семи районів, всіх громад. Ми докладемо максимальних зусиль для того, щоб виправдати вашу довіру і сподівання.

Хай 2022 рік принесе всім нам затишок, спокій та багато радісних подій. Бажаю щастя, здоров’я та злагоди у кожний дім! Хай зимові свята будуть теплими, радісними та наповнять вас силами на весь наступний рік! Щиро вітаю!».

Одесский городской голова Геннадий Труханов:

Эколог, доктор биологических наук Иван Русев: «Наступает год 2022-й. И мне, как жителю Одесской области, как учёному, который собирает и анализирует факты явлений и изменений в дикой природе и, в целом в природе, окружающей нас, хочется отметить, что вокруг нас происходит очень много интересных и важных для нас событий. И, мы, в обыденной своей жизни, из-за суеты и порой рутинных планов, из-за политизированности нашей жизни, не обращаем внимания на жизненно важные, как для себя, для своего благополучия, так и, в целом, для украинского народа явления. А ведь на наших глазах исчезают речки, масштабно вырубают леса, распахивают до уреза воды побережья лиманов, берега озёр и даже побережье Чёрного моря, загрязняют невероятным количеством бытового мусора лесополосы, балки, побережья и долины речек. И такая тенденция «экологического стресса» не может проходить бесследно, как для самой биосферы, так и для каждого из нас, особенно для грядущих поколений. Мы, каждый из нас на своём месте, там, где живём и там где работаем, должны и обязаны вести себя как цивилизованные люди. Желаю читателям интернет-издания «Одесса News» в Новом году принимать решения и делать всё зависящее от каждого, чтобы все мы, как нация, как общность людей, жили достойно, жили в мире и согласии. Желаю всем ставить благородные цели для себя и достигать их. Пусть всё задуманное вами радовало вас, ваших близких и родных. Прямо из сердца дикой природы Одесской области – национального природного парка «Тузловские лиманы».

Лилия Стоянова, одесситка, участница телевизионного проекта «МастерШеф.Профессионалы»: «От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Хочу пожелать вам всегда сохранять огонь в душе. С ней жизнь будет наполнена светом и теплом, любовью и силой духа! И конечно же, желаю крепчайшего здоровья, мира и тепла в ваших семьях, взаимной любви и дела, которым вы горите. Пусть Новый год принесёт всем одесситам и читателям Одесса News новые возможности, радость, яркие эмоции, путешествия, позитивные изменения и безграничное счастье внутри каждого из нас! С любовью, Лилия Стоянова».

Украинская шашистка, международный гроссмейстер, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по русским, бразильским и международным шашкам Виктория Мотричко: «Самое главное событие в нашей семье, которое мы ожидаем, произойдёт в новом году А вот поздравление — С Новым годом! Пусть этот год принесёт нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными! С Новым годом, Одесса! с Новым годом, Одесса News!!

Лидия Корниенко, одесситка, участница телевизионного проекта «МастерШеф.Профессионалы»: «Новый год — это праздник ожиданий и надежд, обычно. Все подводят итоги и строят планы. Иногда мы вспоминаем разочарования или не оправдавшие себя ожидания от года прошедшего и боимся мечтать и загадывать смелые желания. Я всегда говорю спасибо уходящему году, каким бы он ни был. Даже если было очень трудно, а у меня не раз такое бывало, я благодарю уходящий год за опыт, за силу, которую позволил в себе найти и проявить, за то, что я точно знаю, с чем я могу справиться и это позволяет мне всегда смело мечтать и загадывать желания и верить в Новый Год и в себя. Я желаю всем жителям Одессы и Украины, читателяи «Одесса News» с благодарностью вспомнить всё, что принёс год уходящий — радость от достижений и тёплых моментов, гордость за преодолённые трудности, за свою силу и способность справляться с ними — и, оттолкнувшись от этого ощущения силы и благодарности, смело мечтать о большем в новом году. И тогда всё сбудется.

Главное управление Нацполиции в Одесской области: Уважаемые одесситы и жители Одесщины, поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Желаем каждому семейного уюта, достатка, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Чтобы в наступающем году оправдались все наши с вами ожидания и, наконец, воцарились мир и покой, а испытания и тревоги уходящего года ушли вместе с ним. Помогут нам в этом поддержка друг друга и добрые дела.

Народный депутат Украины Артём Дмитрук: «Дорогие друзья!Вот и пролетел 2021 год.Он выдался богатым на события и испытания. Было всё, и преодоление препятствий, и радость победы! Мы теряли и обретали! И сегодня, стоя на пороге 2022 года, мы смотрим вперёд с надеждой и верой! От всей души желаю каждому счастья, здоровья и Божьего благословения! Пусть наступающий новый год принесёт всем мирное небо над головой, тепло в дома и достаток в каждую семью! Желаю также, чтобы родные и любимые всегда были рядом, чтобы каждый мог получить поддержку от друзей и родных, чтобы наши сердца наполнялись радостью, а мысли спокойствием. Пусть в наступающем году никто не будет одинок, как бы далеко он не оказался от своих близких.Будущее зависит от нас, и мы можем наполнить его нашими мечтами, желаниями, а так же исполнением задуманного! С Новым годом!»

Народный депутат Украины Николай Скорик:

Председатель общественной организации «Ассоциация женщин Украины «Дія»: «Четыре поколения Делиевых поздравляют всех с Новым годом! Желаем мира и гармонии в вашей семье, мира и спокойствия в стране! Любите друг друга всем сердцем!».

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова: » С Новым Годом!!! Не надо итогов, переосмысления результатов, настройтесь на магию и волшебство! Загадайте самое сокровенное в эту ночь, и пусть она будет весёлой и незабываемой. Мира, здоровья, счастья и добра всем. Новый — 2022… Пусть он станет для вас годом радости, принесёт успех, очарует любовью и счастьем. Пусть откроет самое мечтаемое. Поздравляю!».

Народный депутат Украины Алексей Леонов: «2021 год был насыщен на события: мы строили новые дороги и реконструировали важные социальные объекты, боролись со второй и третьей волной коронавируса, подали заявку на участие в EXPO-2030 в Одессе и отремонтировали спорткомплекс «Олимпиец». В процессе восстановления Дворец спорта на Проспекте Шевченко, создание новой набережной, которая будет начинаться из Центрального парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, новая Трасса здоровья, ремонт больниц №9 и №1 и улиц: Пушкинской, Ришельевской, Греческой и Бунина. Я благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому и коллегам по парламенту за продуктивную работу на благо украинцев и одесситов.

. Здоровья вам, счастья, заботы, внимания и успехов!! И пускай год «Тигра» принесёт нам много новых побед!» Пусть наступающий год реализует все ваши мечты и пожелания, подарит успехи и процветание, а в памяти сохранятся только радостные воспоминанияЗдоровья вам, счастья, заботы, внимания и успехов!! И пускай год «Тигра» принесёт нам много новых побед!» Народный депутат Украины IX созыва Олег Колев : « Вітаю з Різдвом Христовим! Сердечно бажаю зустріти це свято в теплому сімейному колі, зі своїми близькими і рідними! Нехай у вашому домі завжди буде світло і затишно, нехай біди обходять вас стороною, а любов перебуває і зберігається у вашому серці! Світле свято Різдва обіцяє чудеса, і я бажаю вам зустрічі з цим дивом!». : «

Дополняется…

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