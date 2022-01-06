Куда пойти в Одессе на Рождественские выходные 7-9 января

7-9 января — Рождественские выходные дни.

Надеемся, строгие карантинные ограничения не омрачат праздник и Вы сможете в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Выбор, как всегда, за Вами.

7 января в Одессе традиционный Рождественский парад трамваев и электробусов. В 18:08 «Одиссей-МАХ» и два «Одиссея» стартуют с 11-й станции Люстдорфской дороги. На пути к Старосенной площади парад совершит остановки на Вузовском (18:23) и площади Толбухина (18:36). Внутри вагонов будут ехать церковные хоры и этно-коллектив Jam Band, которые своим пением будут создавать атмосферу Рождества. Одесситы могут присоединиться к ним. А в 17:54 с улицы Паустовского стартует парад электробусов, в котором примут участие три машины. Они сделают четыре остановки: на ул. Заболотного (18:01), ул. Марсельской (18:06), ул. Приморской (18:29) и Морском вокзале (18:33). В 19:00 обе колонны заедут на Старосенную площадь, где парад будет завершён народными гуляньями.

7 января «Дом клоунов» приглашает на рождественское представление в лучших традициях театра «ТаРуТейРа». Шоу для всей семьи. Гостей ждёт сказочное баловство, где торшеры превращаются в деревья, шкаф — в портал, одеяла и простыни — в паруса корабля, а наволочки — в летучие шары. В программе шоу – театр на ходулях, световое шоу, мегашары, бумажные сугробы, лазерные эффекты, конкурсы и игры с залом. Специальный гость — Дед Мороз! Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 100-320 грн.

8 января в 19:00 Олег Скрипка в сопровождении Национального оркестра народных инструментов (НАОНИ) приглашает почувствовать истинный дух праздника на своём концерте, громко и весело попеть рождественские песни. Цена билетов от 250 до 990 грн. Место проведения: Музкомедия.

8 января зарядиться духом Рождества можно будет в храме Евангельской реформатской пресвитерианской церкви на Пастера на концерте «Звучание Рождества». На импровизированную сцену выйдут одесские музыканты, чтобы исполнить праздничные мелодии. В программе концерта – произведения Бизе, Беллини, Жуковского, Чайковского, Баха, Паганини и других композиторов. Приходите к 18:30. Стоимость билетов – 50-100 грн.



8 января в 12:00 состоится второй конкурс-концерт на лучшее исполнение щедривок «Щедрый вечер».

Конкурс пройдёт на сцене «Ракушка» в парке им.Т.Г.Шевченко в Одессе. Принять участие в конкурсе-концерте могут все желающие в возрасте от 4 до 95 лет. Участие – бесплатное.

8 января в концертном зале гостиницы «Лондонская» специально к празднику представление-перформанс «Счастливый концерт в духе Рождества». В программу концерта войдут самые красивые и атмосферные рождественские бродвейские песни 1950-х годов: Тони Беннетта, Фрэнка Синатры и Одри Хепберн, новогодняя классика, джазовые импровизации и авторские премьеры. На сцену выйдут поэт и актриса Владислава Ильинская, пианист Георгий Кожухарь, Антонина Левенчинская, детский коллектив школы искусств №3 «Эдельвейс» и многие другие. Приходите к 18:00. Стоимость билетов – 250-300 грн.

8 и 9 января в 17 часов в одесский Музей интересной науки пожаловала необычная семейка Аддамс. Мортиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер решили уничтожить зелёный пигмент в новогодних ёлках. Захотели лишить нас праздника! Единственный компонент, которого им не хватает сейчас, находится лишь в одном месте на Земле — в Лаборатории Музея интересной науки. Всех гостей ждут интеллектуально-развлекательная программа с ведущими-персонажами и экспонатами музея, костюмированное Шоу с опытами, квест-экскурсия и страшно забавные новогодние Аддамсы и другие зимние герои! Цена билетов от 100 до 300 грн. Адрес: проспект Шевченко, 4-е.

8 января выставка акварелей Игоря Летинского в галерее Artodessa. Экспозиция художника посвящена историям об Одессе и её обликам. В работах автора она предстаёт многогранной и динамичной, живой, трогательной и лиричной. На картинах – крыши домов, улицы, дворники, порт и, конечно, море. Приходите к 17:00.

8 января в Одесском планетарии можно будет узнать много интересного о самых знаковых астрономических событиях 2022 года. Посетители прослушают лекцию на тему «Что нам принесёт новый год тигра?» от старшего научного сотрудника обсерватории и председателя Одесского астрономического общества Михаила Рябова. Также в программе встречи – просмотр «Парада ярких планет: Венеры, Сатурна и Юпитера» в старинный телескоп планетария, путешествие по звёздному небу на куполе Планетария и просмотр 3D фильмов. Для посещения нужна предварительная запись по тел.: (093)1917196. Приходите к 16:00. Стоимость билетов – 50-100 грн.

8 и 9 января в Одесском художественном музее пройдёт детективный квест для маленьких одесситов «Гринч – музейный вор». Детям придётся спасать современное искусство из рук зелёного злодея. Дети познакомятся с работами в экспозиции музея, узнают много интересного о современном искусстве и о том, как его понимать, побывают на втором этаже музея и в гроте. А в конце – найдут Гринча и получат от него сладости. Приходите к 11:30 (рекомендованный возраст 6-9 лет) и 13:30 (рекомендованный возраст 10-13 лет). Стоимость билетов – 250 грн.

Уютных выходных! Счастливого Рождества!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Думская

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