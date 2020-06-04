Зелёный театр в Одессе открывается 6 июня

6 июня в Одессе стартует 5-й сезон Зелёного театра.

В юбилейном сезоне-2020 для одесситов и гостей города подготовили нововведения, которые коснутся и программы, и пространства.

На средства, вырученные в 2019 году от продажи Абонементов, в театре уложили 500 квадратных метров газона, установили специальную систему полива и провели санитарную подрезку деревьев.

Если вы хотите сделать подарок ко дню рождения Зелёного театра, прямо на открытии 6 июня можете приобрести театральный Абонемент — Карту друга Зелёного театра от «Банк Восток», средства от продажи которой пойдут на озеленение и развитие инфраструктуры театра.

Абонемент даёт право на бесплатное посещение мероприятий в новом сезоне.

С первого дня открытия в Зелёном театре будет необходимо соблюдать дистанцию и учитывать все меры, рекомендованные Минздравом.