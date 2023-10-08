Одесский оперный театр приглашает посмотреть балеты «Жизель» и «Питер Пэн»

14-15 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два балета.

В субботу, 14 октября, балет «Жизель» Адольфа Шарля Адана, возможно, наиболее романтичное произведение последних столетий.

Балет в 2-х действиях с одним антрактом.

Длительность 2 часа.

Стоимость билетов 100-650 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 16 часов.

15 октября балет «Питер Пэн» — любимое произведение детей и взрослых — в исполнении талантливых питомцев балетной студии Светланы Антиповой.

Питер Пэн напомнит зрителям, как важно не бояться мечтать, а сочетание сказочного сюжета и волшебного музыкального оформления подарит незабываемые впечатления.

Балет в 2-х действиях.

Приходите к 12:00.

Адрес: пер. Чайковского, 1.

Билеты стоимостью 70- 350 гривен можно купить здесь.

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