Умерла Нина Матвиенко

8 октября умерла украинская певица Нина Матвиенко.

Об этом в Facebook сообщила дочь певицы Тоня Матвиенко.

«Мама умерла…» – написала дочь певицы.

Причины смерти матери она не уточнила.

Артистка умерла в возрасте 75 лет. До своего дня рождения она не дожила всего два дня.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Нины Матвиенко.

«От нас ушла действительно народная артистка Украины. Во всех смыслах этого слова. Нина Митрофановна Матвиенко. Овации её уникальному пению звучали в залах по всей Украине, в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки и многих других местах планеты», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что с нами навсегда останутся её непревзойдённый подлинный и поистине магический голос, её народные лирические и обрядовые песни.

«Колядки, щедривки, веснянки, купальские, урожайные, свадебные песни и колыбельные в её исполнении. Её «Волшебная скрипка», «Дикие гуси», «Цветок-душа»… Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!», — написал Зеленский.

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Верёвки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко являлась солисткой Национального ансамбля солистов «Киевская камерата».

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги жили отдельно.

Прощание с Ниной Матвиенко состоится 11 октября с 11.00 до 13.00 в помещении Национальной филармонии Украины.

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