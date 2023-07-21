Пристайко уже не будет послом в Британии и представлять Украину в IMO

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании и лишил должности представителя Украины в Международной морской организации (IMO).

Соответствующий Указ №442/2023 опубликован на сайте Главы государства 21 июля.

«Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», – говорится в документе.

Также он уволен с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO), которую занимал по совместительству.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 20 июля в результате вражеского обстрела в Одессе было повреждено здание Генерального консульства Китайской Народной Республики.

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