Порошенко проиграл дело по иску к Зеленскому, связанному с «плёнками Медведчука»

Большая палата Верховного суда вынесла окончательное решение по иску пятого президента Украины Петра Порошенко к действующему Главе государства Владимиру Зеленскому по поводу «плёнок Медведчука».

Об этом сообщается в постановлении Большой палаты Верховного суда.

До этого Верховный Суд Украины 12 сентября закрыл дело и отказал в удовлетворении иска Порошенко, который просил признать противоправным бездействие Зеленского по поводу «плёнок Медведчука».

Бездействие заключалось, по мнению истца, в том, что Зеленский не обнародовал имеющуюся у него информацию о Порошенко, которая представляет общественный интерес. Экс-президент требовал обнародовать информацию об известных Зеленскому бизнес-связях Порошенко с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком, обвиняемым в Украине в госизмене.

Большая палата ВС изменила решение суда первой инстанции только в мотивировочной части, а в остальной части решение было оставлено без изменений, т.е. дело по иску закрыто, требования Порошенко не удовлетворены. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Одесса News информировала, что иск Порошенко подал 20 августа 2021 года. Он касается интервью Зеленского каналу «1+1» от 24 июня, в котором президент комментировал так называемые «плёнки Медведчука» (в них фигурирует человек с голосом, похожим на голос главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука), в частности, закупку Украиной угля из из ОРДЛО.

«Много разной было информации от СБУ, от разведки и просто много всего. Мы понимаем, как всё происходило, мы понимаем, что с террористами и сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом или его его людьми… Когда я говорю, что считаю, что, вероятно, вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали, я думаю, что не на пустом месте я это говорю», – заявлял в том интервью Зеленский.

Порошенко требовал у суда признать противоправной бездеятельностью тот факт, что Зеленский не обнародовал информацию, подтверждающую причастность пятого президента Украины к торговле с боевиками. Также Порошенко просил суд обязать Зеленского обнародовать эту информацию.

20 декабря 2021 года стало известно, что Порошенко сообщили о подозрении по делу о поставках угля из ОРДЛО, а двумя месяцами ранее подозрение по этому же делу получил Медведчук.

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