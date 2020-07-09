В Одессе двух подозреваемых в попытке поджога мечети на 2 месяца посадили в СИЗО

Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде 60 суток содержания под стражей двум лицам, подозреваемым в попытке поджечь мечеть.

Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на информационный центр суда.

«Заслушав доводы сторон обвинения и защиты, суд вынес решение — применить меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей в отношении двух подозреваемых, которым инкриминируется совершение преступления по признакам ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», — отметили в райсуде.

По данным следствия, один из подсудимых входил в организацию «Этническое национальное объединение» (ЭНО), основанной на идеях превосходства славян, получил предложение от соучастника преступления — поджечь за вознаграждение в 7 тысяч долларов мусульманскую мечеть на ул. Балковской, 128.

Поздно вечером злоумышленники прибыли с двумя бутылками зажигательной смеси в здание, но поджогу религиозного сооружения помешали сотрудники СБУ, которые задержали соучастников теракта.

Как сообщала Одесса News, поджог был устроен накануне Дня Конституции Украины. Сотрудники СБУ установили, что один из соучастников преступления прибыл в Украину после длительного проживания в РФ. При обысках по адресам проживания неонацистов правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Фото: Думская