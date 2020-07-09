В Одессе совершено нападение на лидера организации «Спільна мета»

9 июля в Одессе неизвестный совершил нападение на председателя общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко.

Об єтом сообщает Телеграмм-канал организации.

Отмечается, что нападение произошло на пешеходном переходе под офисом ОО «Спільна мета» на площади 10 апреля в Одессе.

«Владимир получил многочисленные повреждения головы. Ему оказывают первую помощь. Кроме бандитов, его жизни сейчас ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в последние дни общественная организация, возглавляемая Владимиром Савченко, проводит активную работу по противодействию незаконной застройке одесского побережья. Так, 3 июля в районе 13 ст. Б.Фонтана состоялась одна из последних акций протеста против произвола властей и коммерческих структур в этом вопросе. отношении застройки одесского побережья.

2 июля, накануне приезда в Одессу Президента Украины, ОО «Спільна мета» обнародовала заявление, в котором предупредила, что «если власти не прекратят работы на незаконных стройках и не откроют уголовное производство по невыполнению решению суда, одновременно будут перекрыты множество пешеходных переходов по Одессе и трассах».

«Не слышат по хорошему или по закону, будет по другому более жёстко! У нас нету другого выхода. Нам просто нужно спасать Одессу! По другому не поймут!», — говорилось в заявлении.