Одесские активисты: санаторий «Чёрное море» сознательно уничтожается

Территория перед главным заданием бывшего санатория «Чёрное море» в прошедшее воскресенье стало местом противостояния одесских активистов и парней крепкого телосложения.

Как сообщает общественная правозащитная организация «Спільна мета», на 13-й станции Большого Фонтана, где находится земля и здания бывшего санатория «Чёрное Море», уже много лет сознательно уничтожаются строения здравницы, территория её огорожена высоким забором.

«Застройщики уже давно обратили внимание на эту территорию, и попытка занять эту землю жилой недвижимостью была лишь вопросом времени. Похоже, что вместо цветущего санатория с сотнями многолетних деревьев, здесь скоро появятся несколько многоэтажек. Не надо доказывать, что из-за сомнительного одесского подхода к градостроительству, такая ситуация нанесёт удар по инфраструктуре всего Большого Фонтана», — говорится в сообщении.

Юристам «Спільної мети» стало известно, что за уничтожением санатория и предоставлением земли под новое строительство скрывается сделка с участием чиновников мэрии и представителей ряда хозяйственных обществ.

По мнению общественников, ликвидация такого количества деревьев и самого санатория — преступление, жертвами которого следует считать всех граждан Украины, в частности, одесситов.

На их взгляд, государство и муниципалитет обязаны бороться и возвращать подобные объекты в собственность украинского народа, отводя их в оздоровительную деятельность, или хотя бы под парк. «А чиновники, которые допустили махинации с землями, являющимися достоянием народа Украины, должны понести политическую и уголовную ответственность», — считают активисты.

С учётом всего этого, команда «Спільної мети» инициировала проведение протестной акции, прошедшей в воскресенье.

На акцию вышли около ста человек — активистов организаций «Cпільна мета» и «Уличный фронт», жители района 13-й станции Большого Фонтана, которые перекрыли проезд у санатория «Чёрное море» в Дачном переулке, 2.

«Мы против застройки санатория, поддерживаем идею его реставрации для функционирования и обслуживания граждан, мы против застройки побережья, так как в первую очередь у нас нельзя так строить, у нас катакомбы и не укреплены склоны, рано или поздно может случиться беда. Дороже обойдётся, чем процветающая коррупция в нашем городе. В поселке Бугово в Черноморске всё сползло вниз, ущерб грандиозный. Мы будем собираться, чтобы противостоять этой машине, но без радикальных мер», — заявил активист Андрей Евдокимов.

Представитель организации «Спільна мета» Артём Каспарьян заявил, что активисты подготовят заявление в центральные органы власти в надежде остановить застройку одесских склонов.

«Мы не только протестуем, мы отстаиваем нашу позицию в судах. По санаторию «Чёрное море» не понятно, что здесь будет, кто застройщик. Чтобы отстоять данную территорию, будем обращаться в суд. До 5 сентября здесь ещё были отдыхающие и жили в корпусах. 5 сентября всё обнесли забором, появились непонятные охранные организации», — рассказал Каспарьян.

Общественники зашли на территорию санатория, чтобы выяснить, что там планируют строить. Однако за забором их встретили представители охранной фирмы с собаками, которые предупредили, что те могут броситься на людей.

Тогда участники акции на некоторое время заблокировали движение по Фонтанской дороге.

Возле самого санатория с утра 26 сентября наблюдалось большое количество мужчин спортивного телосложения. По мнению участников акции, это «группа поддержки» одной из строительных компаний, которая планирует начать работы по застройке санатория. Полиция в ситуацию не вмешивалась.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что «Чёрное море» планируют застраивать компании бизнесмена Аднана Кивана.

Как сообщала Одесса News, в июле в Одессе было совершено нападение на председателя общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко.

Фото и видео: Думская

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