Пожар на улице Ивана и Юрия Лип в Одессе: причина неизвестна

Воскресным вечером 26 сентября, в 18 часов 11 минут, в Службу спасения поступило сообщение, что по улице Ивана и Юрия Лип в Одессе произошло задымление в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, к месту вызова через 2 минуты прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

«В ходе разведки было обнаружено возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар в 18 часов 27 минут на площади 15 квадратных метров.

В результате пожара уничтожены мебель и имущество в одной из комнат Однако, пожарники не допустили распространения огня на всю площадь трёхкомнатной квартиры.

Погибших и пострадавших нет, ибо на момент возникновения пожара в квартире никого не было.

К ликвидации пожара привлекались 20 спасателей и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщала Одесса News, в частном жилом секторе Одессы вечером 23 сентября было ликвидировано возгорание надворной пристройки по улице Леваневского.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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