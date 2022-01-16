При восхождении на Говерлу погибла жительница Южного

При восхождении на гору Говерла один человек погиб, ещё двое получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что трагедия произошла 15 января около 11 часов. Что именно случилось с туристами, в ГСЧС не уточнили.

«По состоянию на 13.30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются ещё к одному травмированному человеку», – говорится в сообщении.

К погибшему следуют работники Нацполиции для проведения следственных действий.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечена мобильно-оперативная группа управления ГСЧС в Ивано-Франковской области – 28 человек и пять единиц техники.

Позже Главное управление Нацполиции в Ивано-Франковской области сообщило, что при восхождении на Говрлу трое жителей Одесской области свалились в обрыв: 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались. После падения женщина позвонила спасателям.

Как сообщала Одесса News, 12 января в Закарпатье спасатели нашли потерявшегося туриста из Одессы.

Фото: Нацполиция в Ивано-Франковской области

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