Сноубордист из Одессы потерялся в Карпатах

В Закарпатье спасатели нашли потерявшегося туриста из Одессы.

Об этом 12 января сообщило ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл в районе горы Драгобрат.

«37-летний мужчина отдыхал в компании друзей, и именно один из товарищей заметил его исчезновение. Друг позвонил по номеру 101 и предоставил спасателям координаты последнего места нахождения одессита», – говорится в сообщении.

Для поиска туриста организовали три группы спасателей. Они нашли следы сноубордиста и двигались в том же направлении, пока мужчина не вышел на связь.

Позже выяснилось, что он наткнулся на домик лесника, где егеря накормили его и дали воспользоваться мобильным – его собственный телефон разрядился. Из домика лесника спасатели транспортировали заблудившегося туриста в гостиничный комплекс, где он остановился.

Как сообщала Одесса News, 6 января 3033 года спасатели нашли в Карпатах, на территории Раховского района Закарпатской области, четырёх заблудившихся туристов из Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Закарпатской области

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