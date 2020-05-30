СБУ подозревает чиновника одесской ГСЧС в вымогательстве

Служба безопасности Украины подозревает чиновника Главного управления ГСЧС в Одесской области в получении взяток.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Служба безопасности Украины подозревает заместителя начальника Главного управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в получении взяток. Его действия, возможно, привели к пожарам в городе с человеческими жертвами”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, полковник службы гражданской защиты систематически требовал деньги от представителей субъектов хозяйствования. За различные суммы он гарантировал согласование и выдачу разрешительных документов для потенциально опасных объектов с грубым нарушением требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности. Во время его пребывания в системе ГСЧС региона в Одессе произошло 4 пожара, в которых погибли 32 человека.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт получения должностным лицом взятки от директора коммерческой структуры за выдачу разрешительных документов без фактического обследования складского помещения.

Правоохранители задержали взяточника при получении очередной части неправомерной выгоды в размере 35 тысяч гривен за выдачу деклараций соответствия пожарной безопасности.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении согласно ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора управления по труду Главного управления Гоструда в Одесской области, которого подозревают в коррупции.

Фото: СБУ