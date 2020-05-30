Порошенко не может забрать свою коллекцию картин из музея: она арестована

После обысков, проведённых сотрудниками Государственного бюро расследований в Киевском музее имени Гончара, где открылась выставка картин из коллекции пятого Президента Украины Петра Порошенко, вновь пришли из ГБР с постановлением об аресте этих полотен.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

«В музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал своё удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его уголовную ответственность за незаконные действия с этой коллекцией … Копию этой расписки следователь не предоставил», — говорится в заметке.

По словам музейщиков, следователь не отвечал на их вопросы, рекомендовав направить их в письменном виде в ГБР.

ГБР подозревает Порошенко в незаконном перемещении через границу культурных ценностей, а именно сокрытии от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Пётр Порошенко, представляя эти картины на открытии выставки, сказал об их происхождении так: «Это очень важные работы художников, большинство из которых имеет непосредственное отношение к Украине … Все эти картины десятки или, может, сотни лет находились за пределами Украины. Все они усилиями нашей семьи были возвращены в Украину, и все они являются предметом для широкого показа».



На допросы в ГБР Порошенко не приходит.

Его адвокат Игорь Головань утверждает, что следователи ГБР сфальсифицировали протокол обыска в музее Гончара, пишет Укринформ.

«Протокол был фальсифицирован, в протоколе указано, что я не присутствовал при обыске, что никто заявлений никаких при обыске будто не сделал — а в соответствии с законом, всем присутствующим при обыске должна быть предоставлена ​​возможность их заявления и замечания внести в протокол» — сказал Головань.

Он отметил, что были нарушены его права как адвоката Порошенко и других лиц, присутствовавших при обыске, но не были указаны в протоколе.

«Мы подали соответствующие заявления о преступлении относительно превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа, относительно должностного подлога — фальсификации так называемого протокола обыска, относительно препятствования законной деятельности журналистов, народных депутатов, адвокатов», — добавил адвокат.

Между тем, бывший нардеп Сергей Лещенко написал в своём телеграм-канале, что Порошенко выставил свои картины в музее, чтобы избежать обыска у себя дома. «Экс-президент получил утечку о готовящемся обыске у него во дворце. Как вы помните, он построил его в Козине на месте базы отдыха «Чайка», которая была на балансе фабрики Карла Маркса (сейчас «Рошен»). И, чтобы сыграть на опережение, Порошенко вывез часть своих картин в музей Гончара, чтобы отвадить ГБР от обыска дома», — написал Лещенко.

По его словам, Порошенко опасался проведения следственных действий у себя дома, так как видео с обыском могло бы попасть в СМИ и тогда бы выяснилось, что экс-президент окружил себя «пшонка-стилем». Кроме того, Лещенко утверждает, что на стенах дома Порошенко висят картины не только Шишкина и Репина, но и оригиналы работ Рубенса и даже Сандро Боттичелли, «за которую он выложил восьмизначную сумму в долларах на мировом аукционе».

Партия «Европейская солидарность» требует жёсткой реакции Председателя Верховной Рады на действия работников ГБР в музее Гончара, а также просит срочно собрать заседание нескольких парламентских комитетов. Об этом заявил сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

«Нас очень удивило, что нет никакой реакции от Верховной Рады Украины. Поэтому мы обращаемся к спикеру Верховной Рады Украины господину Разумкову и требуем его жёсткой реакции на преступные действия, которые произошли в музее Гончара», — сказал Герасимов.

Депутат добавил, что «Евросолидарность» также требует собрать заседание нескольких комитетов.

«Также мы требуем срочно собрать Комитет по свободе слова, который должен осудить преступные действия ГБР по избиению журналистов. Мы требуем срочно собрать Комитет по гуманитарной и информационной политике, который должен осудить действия, когда без решений, без аргументов, без документов ломаются двери в национальный музей. И мы требуем срочно собрать комитет по правоохранительной деятельности, который должен рассмотреть ситуацию с поведением так называемых следователей ГБР, которые не показывали документов, которые не представлялись, которые применяли физическую силу и которые ломали дверь в национальный музей», — отметил Герасимов.

Политик также призвал Президента Владимира Зеленского лично извиниться перед директором музея Петром Гончаром и журналистами. Герасимов назвал все дела против Петра Порошенко «мёртворождёнными».

Также, по информации Герасимова, Зеленский 26 мая «не менее 6 раз» лично звонил в ГБР «с приказами преступно нарушать закон».

Кстати. Экспозиция произведений художников XIX-XX веков из частной коллекции семьи Порошенко не была предварительно запланирована в Музее Ивана Гончара, но была размещена по просьбе пятого президента Украины Петра Порошенко. Выставка будет открыта для посетителей с 10 по 25 июня. Вход — бесплатный.