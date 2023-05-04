Госбюро расследований возбудило дело против начальника одесского военкомата

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает ГБР.

По оперативным данным, за вознаграждение должностное лицо давало указание подчинённым не призывать тех или иных лиц.

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования отстранён от исполнения служебных полномочий. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц. Кроме того, ГБР проверяет информацию в СМИ о несоответствующем заработку состоянии семьи чиновника.

Подозреваемому грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года житель Одесской области разоблачён на организации беспрепятственного выезда из Украины через систему «Шлях» мужчин призывного возраста.

Видео: ГБР

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