Ещё трое мужчин пытались в Одесской области перейти границу

Военнослужащие Подольского отряда, реализуя информацию от оперативников, остановили автомобиль, в которому ехали четверо мужчин.

Как выяснила Госпогранслужба, среди «путешествующих» был переправщик – водитель автомобиля, а также трое желающих незаконно попасть в приднестровский регион Молдовы, избегая воинской повинности.

«Чтобы поездка удалась, мужчины позаботились об этом заблаговременно – воспользовались услугами по «трансферу» через интернет-мессенджер. Стоимость составляла от 3 до 5 тыс. долларов США с каждого», — говорится в сообщении.

Всех участников поездки задержали в одном из сёл пограничного Раздельнянского района. В действиях водителя усматриваются признаки уголовного правонарушения по ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», о чём направлено соответствующее уведомление Нацполиции.

В отношении трёх пассажиров составлены протоколы об админправонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года пограничники Подольского отряда с помощью беспилотника заметили движение пяти человек по направлению к Молдове, куда немедленно направили наряд, однако нарушители не реагировали по требованию пограничников об остановке и выполнили её только после предупредительных выстрелов вверх.

Фото и видео: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy