Одесские пограничники не дали вывезти из Украины мощи 80 святых

Пограничники в пункте пропуска «Табаки», что на территории Одесской области, предотвратили вывоз в Молдову мощей 80-ти святых и другой церковной утвари.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничники Измаильского отряда обнаружили предметы, вероятно, имеющие культурно-историческую ценность.

«Во время осмотра кабины грузовика «Volvo» в пункте пропуска «Табаки» охранники границы совместно с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80-ти святых (мощи – высохшие, мумифицированные остатки человека, считаемого церковью святой), икону и храмовый аналой (аналой – высокий, четырёхугольный, покрытый тканью столик, используемый во время богослужений)», — говорится в сообщении пограничников.

Как выяснилось, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты якобы на праздники. При этом ковчег небрежно перевозился, что привело к выпадению мощей из своих мест.

По факту выявления преступления, предусмотренного ст. 201 УКУ «Контрабанда» пограничники сообщили СБУ и подразделение Национальной полиции.

По результатам проведенных совместных мероприятий с сотрудниками правоохранительных органов предметы церковной утвари изъяли, открыли уголовное производство.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», что на границе с Молдовой, во время совместных мероприятий украинских и молдавских пограничных и таможенных служб у гражданина Франции обнаружили драгоценные камни.

Фото и видео: Госпогранслужба

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