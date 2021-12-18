Одесские пограничники получили новенькие патрульные катера

17 декабря в Одесской и Винницкой областях пограничники получили технику для охраны границы на воде.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, в частности, что пограничники получили 3 патрульных катера в рамках реализации проекта международной технической помощи «Вместе с ЕС к безопасности границ». Этот проект, исполнителем которого является Международная организация по миграции в Украине, финансируется Европейским Союзом.

Так, Измаильский пограничный отряд получил патрульный катер UMS-425 CC, а Белгород-Днестровский отряд – два патрульных катера UMS-425 CC и UMS-545 DC.

Полученные катера будут использоваться на речных и озёрных участках для охраны государственной границы, контроля пограничного режима, охраны объектов животного мира. Также катера будут использовать для совместных патрулирований пограничниками Украины с коллегами из соседних стран.

Как сообщала Одесса News, 16 декабря одесская полиция получила передвижную криминалистическую лабораторию, приобретённую в рамках комплекса мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Фото: Госпогранслужба

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