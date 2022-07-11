Группа юных одесских дзюдоистов с тренерами отправились в Японию

Группа юных одесских дзюдоистов и их тренеры отправились в Японию.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета, муниципалитет города-побратима Йокогама предложил предоставить временную защиту одесским спортсменам и организовать полноценный летний отдых и тренировки.

Поездка стал возможной благодаря онлайн-встрече в мае 2022 года Одесского городского головы Геннадия Труханова и мэра города Йокогама Такехару Яманака.

«Несомненно, эта поездка поможет вам набраться сил и энергии, перенять опыт японских специалистов, а также отвлечься от тяжёлых событий, происходящих в нашей стране», — сказал мэр Одессы, провожая юных спортсменов.

Как сообщала Одесса News, в Одессу из города-побратима Йокогама будет доставлена система очистки воды.

Фото: «Одесса»

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