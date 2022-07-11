Одесский украинский театр приглашает посмотреть спектакль «Эмигранты»

В субботу, 16 июля, Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. С. Василько приглашает на просмотр спектакля «Эмигранты».

«Эмигранты» – одна из самых известных пьес польской драматургии и мирового театра в целом, в которой откровенно говорится, что обычно стараются не выставлять на показ.

Двое эмигрантов, имён которых мы даже не знаем, очень разные, хотя и оказались в одинаковой ситуации – без своих семей, без возможности заниматься детьми и радоваться их успехам, в чужой стране: один зарабатывает копающим канавы, другой – сбежал из страны из-за политического преследования и планирует написать важную книгу о ценностях.

В силу обстоятельств мужчины снимают в подвале дешёвое жильё и вынуждены встречать вместе Новый год…

Исполнители ролей: Давид Дудудчава и Павел Примак.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 18 часов.

Адрес театра: ул. Пастера, 15.

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