В одесском Доме-музее им. Н. Рериха показали Землю Обетованную в миниатюре  

В Одесском Доме-Музее им. Н. К. Рериха открылась выставка фотографий Галины Подольской и Валерия Щетинина «Мини-Исраэль» как явление культуры».

Выставка приурочена 70-летию Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта.

Авторы выставки: Галина Подольская – доктор филологических наук, искусствовед, член правления Объединения профессиональных художников Израиля, руководитель международных музейных проектов (Израиль) и Валерий Щетинин – моделист, скульптор (Израиль).

На снимках – экспонаты парка миниатюр «Мини-Исраэль», который в израильской культуре XXI века стал явлением, соединившим традиции европейских парков-музеев под открытым небом и особенности местного менталитета. Парк располагается в Латруне – одном из самых живописных пригородов Иерусалима. В нём представлено около 400 экспонатов, отображающих духовные ценности Земли Израиля, имеющих историческое, архитектурное, культурное, теологическое, этнографическое значение.

Это уменьшенные копии (макеты, модели) достопримечательностей страны и самых значимых архитектурных сооружений. Миниатюры создавались с использованием различных технологий, включая компьютерные.

Выставка продлится до 13 мая.

Музей работает с 10 до 18.00.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy