Удовиченко, Башаров и Колесников с комедией собираются в Одессу

22 января в Одессе, в Фестивальном Дворце, планируется спектакль «Идея Фикс» с участием известнейших российских актёров: Ларисы Удовиченко, Марата Башарова, Сергея Колесникова.

Яркий, лёгкий, дико смешной спектакль о невозможности одинокого существования, о необходимости удержать свою вторую половину, даже если во имя любви придётся пойти на разумные, но экстраординарные меры.

Евлампия Теодоровна – дама средних лет, уже 10 лет как вдова, решает покончить с одиночеством. Она даёт объявление в газету и, посоветовавшись с картами Таро, принимает решение выбрать будущего спутника из пяти первых претендентов.

Сосед Евлампии – учёный Нестор Павлович давно претендует на руку и сердце вдовы и его никак не устраивает какой-либо расклад без его участия. Нестор привлекает своего бывшего приятеля профессионального картёжника Василия, памятуя, что тот весьма недурно играл в институтском театре. Нестор Павлович предлагает Василию сыграть пять ролей, явившись к Евлампии в образах пяти отвратительных персонажей, чтобы та навсегда отказалась от мысли выйти замуж за кого либо, кроме Нестора.

Однако в процессе спектакля Василий, вдохновлённый интеллектом Евлампии, а также её четырёхкомнатной квартирой, решает сыграть свою игру и жениться на вдове сам. Возникает пикантная ситуация.

Начало спектакля-комедии в 19 часов.

Цена билетов 499 — 1999 гривен.

Их можно купить здесь.