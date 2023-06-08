В Одесском украинском театре «Чуваки не празднуют»

«ЧУВАКИ не празднуют или UKRAINIAN», — театрально-музыкальное, динамичное и правдивое представление в Одесском украинском драматическом театре им. В.Василько 10 июня о войне с Россией и о том, как мы жили ДО.

Сюжет спектакля – это череда житейских историй украинца из славного города Конотоп, который искренне делится своими историями о любви, дружбе и предательстве любимой.

Здесь, как и в жизни, переплетаются истории о нашем общем советском прошлом и ужасно бурном настоящем.

Несмотря на серьёзность поднятых вопросов, театр обещает, что сможет поднять вам настроение и заставить поверить в лучшее будущее. Действо будет держать вас в постоянном напряжении, удивит необычностью постановки, неожиданным развитием событий и быстротой смены сцен и ваших реакций: от гомерического смеха до болезненных слёз; порадует живой и колоритной речью, жизненностью сцен, узнаваемостью событий, человечностью и искренностью.

Это – спектакль о войне, разрушающей, калечащей, убивающей, но виртуозно рассказанный лирическим языком под гитару. Спектакль камерный и многолюдный, серьёзный и смешной, и заканчивается довольно символично.

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта.

Спектакль 18+, используется ненормативная лексика.

Начало спектакля в 18 часов.

Цена билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

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