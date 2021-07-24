Большой сольный концерт Дмитрия Романова будет в Зелёном театре Одессы

Большой сольный концерт Дмитрия Романова. Stand up. Новое и лучшее!

Дмитрий Романов – популярный юморист и артист, прославившийся благодаря участию в проекте «Stand Up».

Родился Дмитрий Романов 8 января 1985 года в Одессе. С детства он поражал своих родных и близких острым умом и хорошим чувством юмора. После поступления в Академию пищевых технологий он начал играть в КВН, где окончательно понял, что выступления на сцене – это его призвание. Диплом по специальности «инженер-механик» он всё же получил, но в этой области не проработал ни дня в своей жизни.

Университетская команда КВН была популярна в городе, Дмитрий выделялся и со временем в составе дуэта «Сделано руками» Дмитрий попал в одесский Камеди Клаб, где его заметили продюсеры и пригласили сниматься на телевидении. Дмитрий хорошо знаком зрителю по таким телепроектам как «Камеди Клаб Украина», «Файна Юкрайна», «Смех без правил», «Убойная лига», «Камеди Баттл. Турнир», «Бункер Ньюс». участвовал в фестивале «Большая разница» в Одессе, но наибольшую популярность он приобрёл именно благодаря проекту «Stand Up».

Выступления Романова всегда очень тепло принимаются публикой. Его юмор простой, без пошлости и грубости. Колоритный одессит Дмитрий Романов запоминается зрителю с первого раза — и дело не только в пышной шевелюре и характерном монотонном говоре. Он шутит про родителей, про евреев, про русских, про себя и про всех окружающих.

Цена билетов от 350 до 1150 гривен. Их таки можно купить здесь.

Ближайшая дата начала: 31 июля, суббота, 18:00 и 20:30.

Место проведения: Зелёный театр

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