Миллион долларов хотели чиновники за получение тендера в Одесской области

Должностное лицо Министерства обороны Украины со своим сообщником хотели получить один миллион долларов США за «решение вопроса» с победой в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих.

Взяточникам сообщено о подозрении, говорится в информации Нацполиции.

Им инкриминируют приготовления к совершению мошенничества в особо крупных размерах.

«Разоблачили деятельность руководителя одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщника оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе и документы, из которых следует о заранее определённом победителе.

23 июля на основании полученных доказательств обоим фигурантам было сообщено о подозрении. По данным следствия, подозреваемые намеревались получить 1 млн долл. США и «решить вопрос» с победой в тендере, а затем возможность победителю тендера строить жильё для военнослужащих и членов их семей.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года Одесская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трёх военных должностных лиц Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления, двух директоров предприятий-подрядчиков и инженера технического надзора, подозреваемых в служебном подлоге и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств при строительстве военных казарм в Одесской области.

Фото: Нацполиция

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