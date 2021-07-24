Путин внёс изменения в положение о флаге ВМФ России

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который вводит новое положение о военно-морском флаге России.

Об этом сообщает ТАСС.

Документ закрепляет исторические традиции советских и российских военных моряков, которые сформировались за 325 лет существования российского Военно-морского флота и прописанные в Корабельном уставе ВМФ.

В утверждённом положении говорится, что «корабли ни при каких обстоятельствах не спускают военно-морской флаг перед противником». Согласно документу, каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно защищать военно-морской флаг в бою и не допускать его захвата противником». Подчёркивается, что полотнище флага, сбитое в бою, немедленно заменяется другим. Для этого в месте, определённом приказом командира корабля, хранятся запасные полотнища.

«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», — говорится также в документе.

Сообщается, что также учтена и «давняя традиция» российского флота — называть новые боевые корабли в честь героически воевавших и погибших. В целях сохранения и развития исторических традиций военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава флота, могут храниться на кораблях как реликвии в месте, установленном командиром корабля.

Также в документе уточнены понятия гвардейского орденского военно-морского флага и гвардейского орденского военно-морского флага ордена св.Георгия.

Предусматриваются также некоторые изменения на полотнище Андреевского флага. Например, ранее изображения наград корабля помещались в левом верхнем углу стяга, а по новым правилам они займут место в центральной части, при этом высота знака ордена или орденов увеличится до трети ширины стяга.

Одесса News опубликовала полный текст последней статьи Путина об Украине.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod