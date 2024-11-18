Ракетный удар по Одессе: по состоянию на 14:30 известно о 10 погибших

Россияне посреди дня 18 ноября ударили по жилому району Одессы, предварительно, баллистической ракетой «Искандер».

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

По состоянию на 14.30 известно о 10 погибших, среди которых 7 полицейских – следователи и работник конвойной службы полиции, медик, два местных жителя. Ещё 39 человек получили ранения разной степени тяжести, среди которых 4 детей и 14 правоохранителей.

Ударом повреждено общежитие, многоэтажка, админздание и автомобили.

Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и полицейские психологи.

В Приморском районе организована работа оперативного штаба. Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе. Жители повреждённых домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативный штаб или звонить в Приморскую районную администрацию по телефону: (048) 705-75-00.

Одесса News сообщала, что после ракетного удара по Одесской области 17 ноября, из 7 районов области частично без электроснабжения остаются два – Подольский и Одесский. В Одессе постепенно возобновляется водоснабжение, отдельные объекты работают на генераторах, развёрнуты Пункты несокрушимости, частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения, больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены электроэнергией от альтернативных и резервных источников.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram, ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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